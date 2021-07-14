Влад Топалов рассказал, что влюбился в Регину Тодоренко с первого взгляда

Музыкант Влад Топалов почти три года счастлив в браке с телеведущей Региной Тодоренко. Он рассказал, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда.

Знаменитая пара познакомилась на репетиции в театре. Они вместе были задействованы в постановке «Заложи жену в ломбард». По словам Влада Топалова, при появлении его жены помещение сразу озарялось светом и хорошей энергетикой. Регина Тодоренко покорила артиста своим теплом и лучезарностью. Он помнит тот момент, когда смотрел на нее и понимал, что «замер на месте».

Влад Топалов откровенно признался, что больше всего в супруге ему нравится положительный и позитивный взгляд на мир. Однако есть привычки телеведущей, с которыми ему достаточно трудно мириться. Например, музыканта «бесит», что она может не отвечать на звонки. В свою очередь, Регина Тодоренко рассказала, что ей сложно находить общий язык с супругом. По словам звезды, у него очень сложный характер.