Ученые назвали простой продукт, который является ключом к долголетию

Ученые отмечают, что с помощью здорового питания можно снизить риск развития многих хронических заболеваний. В процессе исследования они выявили простой продукт, который может стать ключом к долголетию.

Речь идет о потреблении орехов, а именно – грецких. В эксперименте принимали участие более 7200 человек. За их рационом питания наблюдали на протяжении пяти лет. За этот период 130 человек скончались от онкологических болезней и 80 – от сердечно-сосудистых. По словам авторов исследования, со снижением риска смертности связано употребление грецких орехов. Шансы рано умереть на 39% были меньше у тех людей, которые съедали по три порции этого продукта (одна порция – 28 грамм орехов).

Хорошие результаты также продемонстрировали почитатели средиземноморской диеты. Они употребляли в неделю больше трех порций грецких орехов. Ученые уверены, что данный продукт – ключ к долголетию.

Источник: profile.ru