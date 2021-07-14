Эксперты составили ТОП-5 устрашающих технологий ближайшего десятилетия

Эксперты назвали пять устрашающих инновационных технологий ближайшего десятилетия. Учёные пока используют их в тестовом режиме, но уже скоро аналоги могут появиться в серийной продаже.

Открывает список разработка канадских специалистов, которые создали настоящий «калькулятор смерти». Он может с высокой точностью определить время смерти пожилого пациента на основе данных о его анализах или врождённых/приобретённых заболеваниях. Специалисты уверены, что их разработка поможет гражданам больше времени уделять своим престарелым родственникам, когда они будут знать точное время их смерти.

Вторым в списке находится прибор, позволяющий управлять настроением. Он считывает показатели организма владельца и, при обнаружении резкого всплеска стресса, направляет в мозг сигнал для получения удовольствия. Разработчики отмечают, что с помощью устройства можно бороться не только со стрессом, но и с подавленным состоянием или нервозностью. Само устройство внешне напоминает обычный наушник и имеет возможность подключаться к смартфону пользователя.

Тройку востребованных изобретений открывает шлем для роста волос. Электронный прибор внешне представляет собой обычную велосипедную защиту головы. Благодаря специальному лазерному излучению, он способен благотворно воздействовать на луковицы головы и тем самым усиливать рост волосяного покрова. Шлем также способен защитить уже имеющиеся волосы от выпадения, а результат будет заметен всего через несколько недель использования.

В начале списка находятся мотивационный браслет и smart-ремень. В первом случае устройство ничем не отличается от обычного фитнес-трекера, за исключением его назначения. Он способен считывать показатели организма человека и, при необходимости, выдавать ощутимый электрический разряд. Таким образом, если человек начнёт употреблять спиртное или возьмётся за сигарету, браслет активирует защитный механизм. В случае с ремнём, этот гаджет позволит избежать чрезмерного употребления пищи. Он позволяет контролировать количество употребляемой еды и начнёт сдавливать живот владельца, если он превысил допустимую норму.

Источник: www.5-tv.ru