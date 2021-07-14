Мнение: Всё возвращается на круги своя.

Талибы заявили РИА Новости, что не ставят цель “господства над всей территорией” Афганистана и хотят путем диалога создать “независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию”.

Ранее представитель “Талибан” (запрещено в России) заявил РИА Новости, что выборы в стране показали свою несостоятельность, и в Афганистане должно быть создано “чистое исламское правительство”, и никакую другую систему они не примут.

“Мы хотим создать сильное стабильное исламское правительство. Правительство, созданное на основе ислама, имеет особые принципы и пути их формирования, которые основываются на знаниях богословов”, – говорил собеседник.

Радоваться уходу США из Афганистана может и не стоило, всяким там аналитикам… Но в конце концов, радость – это только эмоция на действие – отношение к действию. Сам же исход США был неизбежен, и готовились они к этому ни один год. Сейчас просто время подходящее для этого настало, вероятнее всего. Так что, хоть радуйся, хоть плачь – ничего это не меняет, и не должно менять.

Больше интересно что задумали пендосы, и куда перенаправят свои усилия, бюджеты.

1. Лавров по итогам прошедших переговоров с Талибаном сегодня заявил, что Россия не будет вмешиваться в происходящее в Афганистане, если оттуда не будет исходить угрозы сопредельным странам. Фактически, это означает, что если Талибан будет занят вопросами укрепления власти внутри Афганистана и не полезет на соседей в какой-нибудь джихад, то их примут как неизбежное зло и будут терпеть, так как альтернативы еще хуже – никто не хочет лезть в Афганистан после американского позорища. Талибы в ответ заявили, что Талибан это послы афганской нации моджахедов, которые не собираются вести чужие войны в чужих интересах за пределами Афганистана и их основная цель, защищать исламский порядок в Афганистане. В Кремле еще раз заверили, что переговоры с Талибаном являются необходимыми, что означает продолжение дипломатических контактов и курс РФ на нормализацию отношений с Талибаном в среднесрочной перспективе.

2. Талибан прекрасно понимает эти нюансы, поэтому помимо заверений в адрес Москвы, представители Талибана сегодня заявили, что у движения нет планов по вмешательству во внутренние дела Китая (имея ввиду вопрос с уйгурами), а на переговорах с правительством Афганистана в Иране (на границе с которым Талибан вчера захватил город Ислам-Кала), они еще раз заверили, что у них нет планов полной узурпации власти в Афганистане. В переговорах принял участие и министр иностранных дел Ирана Зариф. По итогам переговоров Зарифа с талибами, стороны выпустили совместное заявление, в котором заявляется, что Талибан не поддерживает нападения на мирных жителей, школы, больницы и мечети и намерен добиваться своего путем переговоров. Иран опасается, что если события будут развиваться негативно, то Иран захлестнет волна беженцев бегущих от Талибана, поэтому Иран активно выступает в роли посредника.

3. Также Талибан назвал Китай другом Афганистана и призвал китайцев инвестировать в прекрасный Афганистан будущего. Как уже ранее давал понять Талибан, свои вопросы с международной легитимизацией Талибан хочет решить через выстраивание ровных отношений с Китаем и РФ. Судя по позиции МИД РФ, Россия предпочтет сначала посмотреть, насколько слова Талибана не расходятся с делом и лишь после этого будут решаться вопросы связанные с признанием и легитимизацией, а также исключением Талибана из числа террористических группировок.

4. В тоже время, на фоне этих заверений, Талибан на фоне сообщений о захвате новых районов сегодня заявил, что контролирует уже 85% территории Афганистана. Сегодня же начались бои на южных подступах к Кандагару. США же снова призвали афганцев “самостоятельно бороться за свое будущее” и ускорили вывод войск, чтобы сбежать из Афганистана еще в августе, не дожидаясь 11 сентября. Согласно заявлению правительственных источников с апреля по июль в Афганистане было убито 3600 гражданских лиц, более 1000 солдат и полицейских и еще около 3000 получили различные ранения. Пока не ясно, где закончится отступление правительства, если события будут развиваться в текущем темпе. Может так случится, что вести переговоры может оказаться просто не с кем и Талибан лишь разведет руками заявляя, мы бы и хотели вести переговоры, но вы же сами видели, все убежали.

Large Visitor Globe

—