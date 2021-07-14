 

Береговая охрана утопила лодку с антипрививочниками

14.07.2021, 13:51, Разное
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В Чёрном море вблизи Сочи произошёл инцидент с лодкой антипрививочников и кораблем береговой охраны погранслужбы. Чтобы не пропустить лодку к берегу, пограничники были вынуждены применить силу.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой береговой охраны, лодка направлялась со стороны Абхазии и на ней находились семеро граждан России. Все они не имели сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о перенесённой болезни и пытались добраться до побережья, нарушая тем самым требования властей Краснодарского края об обязательной вакцинации туристов. В связи с этим береговая охрана была вынуждена применить оружие. В результате инцидента лодка затонула.

Личности нарушителей устанавливаются. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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