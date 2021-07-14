Москвичи сообщили о массовой гибели уток

Жители Москвы сообщили о массовой гибели уток, они опубликовали фотографии мертвых животных в Москве-реке на территории парка Сосновый бор.

«Вдоль спрямления со стороны Серебряного бора очень много мертвых уток и утят», ­– написала член сообщества «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский – соседи» в Facebook Ирина Круглова.

Она предположила, что причиной ЧП могли стать «сердобольные» люди, которые кормят уток хлебом. «Кидают и белый хлеб, и черный, и свежий, и с плесенью. Люди! Не кормите уток хлебом, они от этого могут умереть», – предупредила Круглова.

Часть комментаторов предположила, что виной всему могла быть вода в реке, так как ранее якобы неподалеку разлились нефтепродукты. Некоторые пользователи сообщили, что подобное происходило в 2019 году в этом же месте.