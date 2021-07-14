 

На Украине заявили о решении ЕС снять ограничения на въезд для украинцев

14.07.2021, 13:50, Новости дня
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Евросоюз включил Украину в зеленый список стран, рекомендовав снять ограничения для туристов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«ЕС включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Конечное решение – за государствами-членами, но фактические ЕС дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС», – цитирует ТАСС Шмыгаля. 

По его словам, это возобновит полноценное действие безвизового режима Украины с ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа де-факто отменила безвиз для украинцев. 



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