На Украине заявили о решении ЕС снять ограничения на въезд для украинцев

Евросоюз включил Украину в зеленый список стран, рекомендовав снять ограничения для туристов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«ЕС включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Конечное решение – за государствами-членами, но фактические ЕС дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

По его словам, это возобновит полноценное действие безвизового режима Украины с ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа де-факто отменила безвиз для украинцев.