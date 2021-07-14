Мнение: «Военторг» здесь неуместен

В США вынесен приговор партнеру Евгения Пригожина, бывшему топ-менеджеру Минобороны Леониду Тейфу. В доказательной базе следствия — публикация «Новой».

Бывший замдиректора Военторга Леонид Тейф, перебравшийся в США, приревновал супругу и нанял детектива для слежки за ее любовником. Убедившись в измене, он дал взятку американскому чиновнику, чтобы тот вынес решение о депортации молодого человека.

Передачу денег зафиксировали агенты ФБР. Ревность обернулась пристальным вниманием ФБР к Тейфу, которого в итоге приговорили к 5 годам тюрьмы.

Полностью публикацию о приговоре, вынесенном Леониду Тейфу в США, можно прочитать здесь.

Вот небольшой отрывок:

…. впервые публично имя Леонида Тейфа было упомянуто в ноябре 2012 года в «Новой газете». Тогда вышло мое расследование «Разгром Военторга».

В этой публикации я рассказал о подготовке ликвидации ОАО «Военторг», единственным учредителем которого было Министерство обороны России. Планировалась продажа 1500 магазинов и передача активов по обеспечению продовольственного снабжения и банно-прачечного обслуживания армии компании Евгения Пригожина Concord-Catering. Курировал эту работу заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф, который двумя годами раньше, в 2010 году, перебрался в Москву из Санкт-Петербурга.

Еще до переезда в Москву Тейф был хорошо знаком с Евгением Пригожиным. И именно в то время, когда Тейф стал одним из руководителей «Военторга», компания Пригожина получила первые аутсорсинговые договоры на обеспечение питанием армейских частей.

Пригожину сотрудничество с Министерством обороны понравилось.

И к концу 2012 года вышла на финишную прямую работа по передаче Пригожину всех активов ОАО «Военторг», задействованных в обеспечении продовольственного снабжения и банно-прачечного обслуживания армии. А это стабильные контракты, оцениваемые в 140 млрд рублей в год.

В феврале 2017 года, после истории с сыном экономки, к этой публикации присмотрелись в США. Прежде всего, разумеется, американских правоохранителей заинтересовали связи Леонида Тейфа с Евгением Пригожиным.

Я узнал об интересе американских спецслужб к фигуре Леонида Тейфа в начале июня 2018 года. Посол США в России пригласил в свою резиденцию в Спасо-хаус работающих в Москве военных атташе европейских, азиатских и африканских стран, а также журналистов, специализирующихся на материалах об армии и военных конфликтах. В то время я много писал об участии ВКС России в сирийской кампании и поэтому не удивился, получив приглашение в Спасо-хаус.

В разгар приема ко мне подошел сотрудник политического отдела посольства США в России и завел разговор о публикации «Разгром Военторга».

Его интересовало, не осталось ли каких-либо подробностей и деталей, не вошедших в публикацию.

— Нет, — ответил я. — Все, о чем удалось узнать, я рассказал читателям «Новой».

— А не могли бы познакомить с теми, с кем общались, когда проводили расследование, — не унимался мой собеседник.

— Извините, но это невозможно, мы никогда и ни с кем не делимся сведениями об источниках информации, — прервал я беседу.

Через полгода, в декабре 2018 года, Леонида Тейфа арестовали.

На снимках:

Леонид Тейф и его дом в загороднем клубе North Ridge, на который в 2018 году совершило набег ФБР

В резиденции посла США в России, июнь 2018 года

Фотографии отсюда и отсюда

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