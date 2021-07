Интервью Меган Маркл и принца Гарри, спецвыпуск “Друзей” и другие номинанты на премию “Эмми”

Несколько часов назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию “Эмми”. Больше всего номинаций в этот раз получили сериалы “Корона” (The Crown) и “Мандалорец” (The Mandalorian) – каждый из них представлен в 24 категориях. За ними с отставанием всего на одну номинацию идет сериал “Ванда/Вижн” (WandaVision). Кстати, согласно списку номинантов, телеканал HBO получил 130 номинаций за свои работы, стриминговый онлайн-сервис Netflix –129, а сервис Disney+ – 71. Список претендентов в основных номинациях, победители в которых станут известны 19 сентября, такой:

Лучший драматический сериал

“Бриджертоны” (Bridgerton)

“Страна Лавкрафта” (Lovecraft Country)

“Пацаны” (The Boys)

“Корона” (The Crown)

“Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

“Мандалорец” (The Mandalorian)

“Поза” (Pose)

“Это мы” (This Is Us)

Лучший комедийный сериал

“Черная комедия” (Black-ish)

“Кобра Кай” (Cobra Kai)

“Эмили в Париже” (Emily In Paris)

“Хитрости” (Hacks)

“Бортпроводница” (The Flight Attendant)

“Метод Комински” (The Komisky Method)

“4лен” (Pen 15)

“Тед Лассо” (Ted Lasso)

Николь Кидман и Хью Грант в сериале “Отыграть назад”

Лучший мини-сериал

“Я могу уничтожить тебя” (I May Destroy You)

“Мейр из Исттауна” (Mare of Easttown)

“Ход королевы” (The Queen’s Gambit)

“Подземная железная дорога” (The Underground Railroad)

“Ванда/Вижн” (WandaVision)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун, “Это мы” (This Is Us)

Джонатан Мэйджерс, “Страна Лавкрафта” (Lovecraft Country)

Джош О’Коннор, “Корона” (The Crown)

Реге-Жан Пейдж, “Бриджертоны” (Bridgerton)

Билли Портер, “Поза” (Pose)

Мэттью Риз, “Перри Мейсон” (Perry Mason)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Узо Адуба, “Пациенты” (In Treatment)

Оливия Колман, “Корона” (The Crown)

Эмма Коррин, “Корона” (The Crown)

Элизабет Мосс, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

ЭмДжей Родригес, “Поза” (Pose)

Джерни Смоллетт, “Страна Лавкрафта” (Lovecraft Country)

Не обошлось без сюрпризов: так, в список претендентов на победу вошли Меган Маркл и принц Гарри. Точнее, их интервью американской телеведущей Опре Уинфри – именно она поборется за приз в номинации “Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск”. С момента выхода в марте этого года его посмотрели 17 миллионов человек.

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Майкл Кеннет Уильямс, “Страна Лавкрафта” (Lovecraft Country)

Джон Литгоу, “Перри Мейсон” (Perry Mason)

Тобайас Мензис, “Корона” (The Crown)

О. Т. Фагбенли, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Макс Мингелла, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Брэдли Уитфорд, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Джанкарло Эспозито, “Мандалорец” (The Mandalorian)

Крис Салливан, “Это мы” (This Is Us)



Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Онжаню Эллис, “Страна Лавкрафта” (Lovecraft Country)

Джиллиан Андерсон, “Корона” (The Crown)

Хелена Бонэм Картер, “Корона” (The Crown)

Эмиральд Феннел, “Корона” (The Crown)

Мадлен Брюэр, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Энн Дауд, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Ивонн Страховски, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Самира Уайли, “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale)

Лучший комедийный сериал

“Черная комедия” (Black-ish)

“Кобра Кай” (Cobra Kai)

“Эмили в Париже” (Emily In Paris)

“Хитрости” (Hacks)

“Бортпроводница” (The Flight Attendant)

“Метод Комински” (The Komisky Method)

“4лен” (Pen 15)

“Тед Лассо” (Ted Lasso)

Кейт Уинслет в сериале “Мейр из Исттауна”

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон, “Черная комедия” (Black-ish)

Майкл Дуглас, “Метод Комински” (The Komisky Method)

Уильям Х. Мэйси, “Бесстыжие” (Shameless)

Джейсон Судейкис, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Кенан Томпсон, “Шоу Кенана” (Kenan)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Эйди Брайант, “Выскочка” (Shrill)

Кейли Куоко, “Бортпроводница” (The Flight Attendant)

Эллисон Дженни, “Мамаша” (Mom)

Трэйси Эллис Росс, “Черная комедия” (Black-ish)

Джин Смарт, “Хитрости” (Hacks)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Карл Клемонс-Хопкинс, “Хитрости” (Hacks)

Кенан Томпсон, SNL

Боуэн Янг, SNL

Бретт Голдстин, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Брендан Хант, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Ник Мохаммед, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Джереми Свифт, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Пол Райзер, “Метод Комински” (The Komisky Method)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Ханна Эйнбиндер, “Хитрости” (Hacks)

Эйди Брайант, SNL

Кейт МакКиннон, SNL

Сесили Стронг, SNL

Джуно Темпл, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Ханна Уэддингхэм, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Рози Перес, “Бортпроводница” (The Flight Attendant)



А специальный выпуск сериала “Друзья” получил номинацию в специальной категории Outstanding Variety Special “За лучший спецпроект для телевидения”. Благодаря этому актриса Кортни Кокс оказалась впервые номинированной на премию “Эмми”.

Лучшая мужская роль в мини-сериале

Пол Беттани, “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Хью Грант, “Отыграть назад” (The Undoing)

Юэн Макгрегор, “Холстон” (Halston)

Лин-Мануэль Миранда, “Гамильтон” (Hamilton)

Лесли Одом, “Гамильтон” (Hamilton)

Лучшая женская роль в мини-сериале

Михаэла Коэл, “Я могу уничтожить тебя” (I May Destroy You)

Синтия Эриво, “Гений” (Genius)

Элизабет Олсен, “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы” (The Queen’s Gambit)

Кейт Уинслет, “Мейр из Исттауна” (Mare of Easttown)

Лучший телефильм

“Долли Партон: Рождество на площади” (Dolly Parton’s Christmas on the Square), Netflix

“Осло” (Oslo), HBO

Robin Roberts Presents: Mahalia, Lifetime

“Любовь Сильвии” (Sylvie’s Love), Amazon Prime

“Дядя Фрэнк” (Uncle Frank), Amazon Prime

Майкл Дуглас в сериале “Метод Комински”