Хилари Дафф впервые рассказала о домашних родах

Сегодня мало кого можно удивить домашними родами, однако немногие готовы рассказывать, а еще и показывать процесс появления малыша на свет. В марте этого года актриса и певица Хилари Дафф родила третьего ребенка – дочку Мэй. Все прошло дома в присутствии доулы (акушерки), своей мамы и мужа Мэттью Комы. И только сейчас Дафф решила поделиться воспоминаниями о том дне со своими подписчиками в сети. Хилари призналась, что главное в домашних родах – это правильная команда поддержки.

Чувствую, что готова поделиться некоторыми фотографиями того дня, когда родилась наша Мэй! Чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо иметь правильную систему поддержки. Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли – просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной. Моя мама была рядом, готовила закуски, и наблюдала, как ее собственный ребенок приносит в этот мир нового человека, еще одного ее внука, – написала Хилари.

Хилари Дафф призналась, что беременность, роды, воспитание – тяжелая работа, и приятно, когда справляться с ней помогают близкие, любимые люди.

Помощь, которую я получаю, чтобы воспитать всех детей, пока я не в состоянии справиться самостоятельно, — это самая приятная мысль сейчас. Это тяжелая работа — беременность, роды (не важно, каким способом женщина рожает ребенка: будь это кесарево сечение, домашние роды или роды в клинике), грудное вскармливание, воспитание этих маленьких созданий, чтобы они росли добрыми и честными гражданами мира. Это утомительное, волшебное и чудесное приключение, – написала многодетная мама.

Мэй – второй общий ребенок пары. Первенец Хилари и Мэттью – дочка Бэнкс Вайолет Бэир – родилась 25 октября 2018 года и тоже дома. О том, что Хилари Дафф и ее супруг, музыкант группы The Come Clean Мэттью Кома второй раз стали родителями, стало известно в конце марта. Еще одна дочка пары появилась на свет 24 марта, ровно через две недели после вечеринки в честь будущего ребенка.

Напомним, о том, что Хилари ждет ребенка, американская актриса объявила в своем микроблоге в Instagram в конце октября. Также она воспитывает восьмилетнего сына Луку от предыдущего брака с игроком НХЛ Майком Комри (Майк и Хилари были женаты с 2010 по 2016 годы) и двухлетнюю дочь Бэнкс, которая появилась на свет еще до того, как Дафф и ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, решили пожениться.