 

Johnson & Johnson и AstraZeneca планируют модифицировать свои вакцины, чтобы устранить риск тромбов

14.07.2021, 13:16, Новости дня
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Собеседник издания рассказал, что независимые ученые из Европы, США и Канады близки к тому, чтобы узнать причину формирования тромбов после вакцин. В связи с этим, AstraZeneca может внести изменения в свой препарат уже к следующему году.

Представитель Johnson & Johnson сказал, что компания поддерживает “постоянные исследования и анализ, поскольку работает с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения”.

AstraZeneca заявила, что “активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы изучить эти чрезвычайно редкие случаи свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения”.

Вместе с тем, как отмечает издание, изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регулирующих органов и изменению прав собственности.

Контекст:

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины против коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства сообщали, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

Случаи тромбоза наблюдались и после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Их фиксировали как в США, так и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам проверило вакцину и заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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