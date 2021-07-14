Во Франции после обращения Макрона об обязательной вакцинации на прививку от COVID-19 записалось рекордное количество человек

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 11 мая, когда во Франции начали прививать вне зависимости от возраста – вдвое меньше людей чем в понедельник.

Активность французов связывают с телеобращением президента Эммануэля Макрона 12 июля, в котором он объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.

После этой даты “будет осуществляться контроль”, а в отношении непривитых будут “применяться санкции”, говорил Макрон.

Нио-Шато отметил, что во время речи Макрона за несколько минут было зафиксировано порядка семи миллионов заходов на портал Doctolib, который после этого активировал систему списка ожидания. Активность французов продолжилась ночью и утром 13 июня. В 65% случаев на прививку от COVID-19 записались люди младше 35-ти лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтвердили около 5,9 млн случаев COVID-19, страна – четвертая в мире по числу заболевших. От коронавирусной инфекции во Франции умерло 111,6 тыс. человек.

По данным минздрава, во Франции ввели более 63,85 млн доз вакцин от COVID-19, полностью вакцинированы 53% жителей страны старше 18 лет, одну дозу препарата против коронавируса получило 66% взрослого населения.

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