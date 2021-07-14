 

Мокрик: Согласно опросу “Слуги народа”, 64,8% были “за” легализацию каннабиса. Но “слуги”, которые типа советовались с людьми, дали всего 152 голоса

14.07.2021, 13:16, Новости дня
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Что же, Рада провалила легализации медицинского каннабиса. “Слуги народа” дали 152 голоса из 244 имеющихся в целом.

Осенью прошлого года “Слуга народа” проводила (отнюдь не предвыборную технологию, а) всенародный опрос “Пять вопросов от президента”.

Вот предварительные результаты. 64,8% – “за” легализацию медицинского каннабиса, только 29,5% – “против”.

Но “слуги” вновь показали, что им это все народовластие…

Максимально лицемерно выглядели посты в Facebook некоторых “слуг”, которые типа советовались с читателями, как голосовать.

Алло. Ваша партия уже осенью прошлого года посоветовалась.

И хотя ваша же партия, в конце концов, так и не смогла опубликовать окончательные результаты “Пяти ответов президенту”, даже вот эти предварительные результаты – достаточно однозначны.

Но нет, да. Запомним этот твит.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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