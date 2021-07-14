 

Три порции цельнозерновых продуктов помогают в борьбе с ожирением

14.07.2021, 13:12, Разное
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Ученые из Университета Тафтса провели исследование, которое касалось употребления цельнозерновых продуктов. Было установлено, что всего три порции овсяных хлопьев, коричневого риса или цельнозернового хлеба в день способны помочь в борьбе с ожирением.
Кроме этого, такой рацион способствует уменьшению кровяного давления, а также снижению уровня сахара в крови. Цельнозерновые продукты содержат витамины, клетчатку, антиоксиданты и белки, поэтому считаются очень полезными. Ученые наблюдали на протяжении 18 лет за людьми среднего и старшего возраста. Они изучили, как употребление цельных зерен сказалось на пяти факторах риска возникновения сердечных заболеваний.

Выяснилось, что у участников эксперимента, которые мало ели цельнозерновые продукты, размер талии увеличился в два раза. Кроме этого, они страдали от повышенного уровня сахара в крови и скачков артериального давления. Благоприятный эффект имело употребление трех порций цельного зерна в день.

Источник: planet-today.ru



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