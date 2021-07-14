 

Через две недели представят смартфон Nokia повышенной прочности

14.07.2021, 13:12, Разное
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Новый гаджет намерена представить в ближайшее время компания HMD Global. Презентация смартфона Nokia XR20 с корпусом повышенной прочности и оптикой Zeiss может состояться уже через две недели.
На современном рынке смартфонов есть множество как сверхпроизводительных, дизайнерских и прочих аппаратов, так и выполненных по стандартам защищенных устройств для использования в экстремальных условиях. Свой телефон с операционной системой планирует выпустить корпорация HMD Global. В Сети уже появился первый тизер грядущей новинки, которую, скорее всего, назовут Nokia XR20.

Производитель гарантирует, что владельцу устройства можно будет забыть о необходимости носить чехол, не боясь при этом повредить аппарат. Также гаджет оборудован качественным фото-видео-блоком. Для повышения качества съемки Nokia заключили договор о сотрудничестве с премиальным брендом оптики Zeiss. Четыре датчика вместе со светодиодной вспышкой заключены в модуль круглой формы на тыльной стенке. Скорее всего, разрешение сенсоров составит 2, 2, 13 и 48 мегапикселей. Фронтальный датчик, встроенный в 6,67-дюймовый дисплей FHD+, получит разрешение в 8 миллионов точек.

Мощность и продуктивность грядущей новинке обеспечит однокристальная мобильная платформа на восьми ядрах с тактовой частотой до 2,0 ГГц Snapdragon 480 от Qualcomm. Дополняет процессор ускоритель графики Adreno 619 и модем Snapdragon X51 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Объём оперативной памяти Nokia XR20 будет, по мнению блогеров, не меньшим, чем 4 гигабайта. Представят гаджет уже 27 июля, тогда же и станут известны его точные характеристики и ценник.

Источник: 3dnews.ru



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