 

Среднебюджетный OnePlus Nord 2 получит мощный процессор и продвинутую камеру

14.07.2021, 13:12, Разное
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Новый смартфон среднебюджетного сегмента запланировала на ближайшее время китайская компания OnePlus. Nord 2 получит не только мощный и продуктивный процессор, но и топовую камеру.
Накануне многие СМИ и техноблогеры обнародовали информацию относительно грядущей новинки от компании OnePlus. Nord 2, согласно сведениям инсайдеров, не получит Snapdragon от Qualcomm. Однако менее дорогостоящая однокристальная восьмиядерная платформа производства MediaTek в аппарате будет также продуктивной и быстрой, чем в остальных смартфонах корпорации. Теперь появились данные относительно других характеристик нового поколения линейки Nord.

Так, сообщается о вероятном оснащении гаджета высококачественным фото-видео-объективом в блоке основной камеры. Это будет сенсор от японского бренда Sony IMX766 с разрешением в 50 миллионов точек. Аналогичные датчики установлены в флагманских Pro-модификациях аппаратов OnePlus 9 и Find X3. Также «на борту» грядущей новинки ожидается оптическая стабилизация и сверхширокоугольный модуль.

Таким образом, производитель сможет повысить уровень продаж за счет понижения стоимости OnePlus Nord 2. Все остальные и более детальные характеристики огласят ближе к выходу смартфона на рынок. Ранее в Сети сообщалось о примерной цене «умного смартфона» в 400 долларов США. Соответствуют ли слухи реальным показателям аппарата, станет известно уже совсем скоро.

Источник: www.ixbt.com



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