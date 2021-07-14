СТРАНА – Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР

Экс-президент Украины Леонид Кучма признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума, когда говорили, что Украина кормит всю Россию. Как пишет «СТРАНА», политик добавил, что в итоге расплата наступила сразу, как только РФ перешла на торговлю по мировым ценам. Это спровоцировало на Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР.



Reuters

Бывший президент Украины Леонид Кучма признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума 1 декабря 1991 года. Как пишет «СТРАНА», в результате этого государство утратило свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.

«За всё надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит — это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям… Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что РФ нам просто так поставляла», — признался Кучма.

По его словам, примерно в 1989 году Институт экономики сделал расчёт платёжного баланса Украины и РФ — и он был «серьёзно отрицательным», поскольку Украина получала нефть и газ по ценам, «которые меньше чая, меньше воды». В итоге расплата наступила сразу, когда РФ перешла на торговлю по мировым ценам. И это спровоцировало на Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР.

По мнению Кучмы, переход от СССР к независимости следовало сделать более мягким и длительным.

Политик также констатировал, что Украина занималась только самоуничтожением и потеряла научно-технический и человеческий потенциал, который не нагнать ни за 10, ни за 20 лет.

Он привёл в пример торговлю оружием. В этой сфере Украина занимала второе (а по некоторым параметрам и первое) место в мире, но без боя уступила этот рынок другим странам, «вместо того чтобы деньги зарабатывать и тратить на ту же конверсию» и многие социальные проблемы.

«Не хватило мудрости, силы воли… по большому счёту, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — резюмировал экс-президент.