Insider – «опасная тенденция» — ВОЗ призвала не смешивать вакцины против COVID-19

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала комбинированную вакцинацию препаратами разных производителей, к которой начинают прибегать некоторые страны, «достаточно опасной тенденцией», пишет Insider. Как отметила эксперт, пока нет данных, которые позволили бы считать подобную практику более эффективной, и на сегодняшний день эта тема только изучается.



Reuters

В ходе пресс-конференции в понедельник 12 июля старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Сумия Сваминатан призвала не смешивать вакцины от коронавируса, принадлежащие разным производителям, пишет Insider.

По словам эксперта, данных, которые указывали бы, что подобная практика обеспечивает более эффективную защиту от COVID-19, пока нет. «Это достаточно опасная тенденция. По этому вопросу у нас нет данных и доказательств», — отметила Сваминатан. Также она добавила, что сейчас в этом направлении проводятся исследования.

Insider обращает внимание, что в условиях нехватки вакцин и сомнений в их эффективности против новых, более заразных штаммов в последнее время всё больше стран рассматривают перспективу комбинированного применения препаратов разных производителей. Так, в понедельник Таиланд объявил, что людям, сделавшим первую прививку китайской вакциной Sinovac, во второй раз будут вводить AstraZeneca. Ранее Индонезия заявила, что медработники, привитые в два этапа Sinovac, будут проходить дополнительную третью вакцинацию препаратом Moderna.

По данным издания, на той же пресс-конференции ВОЗ выразила обеспокоенность относительно неравного распределения вакцин среди богатых и менее обеспеченных стран — в то время как первые уже задумываются о ревакцинации, многие более уязвимые государства ещё не успели организовать полную вакцинацию для всех медработников.

«Глобальный разрыв в поставках вакцин против COVID-19 говорит об огромном неравенстве и несправедливости. Некоторые страны и регионы уже заказывают миллионы дополнительных доз, в то время как у других нет достаточного объёма препаратов, чтобы вакцинировать их медработников и наиболее уязвимых граждан», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сказала Сумия Сваминатан, пока нет оснований утверждать, что дополнительные прививки необходимы, поскольку, хотя в некоторых странах растёт число заражений среди вакцинированных людей, число случаев госпитализации и смертей не увеличилось.