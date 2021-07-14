France 24 – «радикальные меры» Макрона помогли — на вакцинацию записались сотни тысяч французов

Объявленные Эммануэлем Макроном в понедельник стимулирующие меры, призванные подтолкнуть французов к вакцинации от коронавируса, похоже, возымели эффект: уже вечером того же дня на первый укол записались 926 тыс. граждан страны, пишет France 24. Как подчёркивается в материале канала, такая цифра стала «абсолютным рекордом» с момента начала пандемии.



Reuters

После выступления президента Франции Эммануэля Макрона, который в понедельник вечером объявил о введении обязательной вакцинации для медиков и лиц, контактирующих с людьми из наиболее уязвимых групп, под страхом дисциплинарных взысканий, а также о запрете доступа в большинство общественных мест без «санитарного пропуска», на приём в центры вакцинации для получения первой дозы антикоронавирусной вакцины записались сотни тысяч французских граждан, передаёт France 24.

Как пишет сайт телеканала, французский интернет-сервис Doctolib, который предоставляет услуги электронной регистратуры для пациентов, сегодня сообщил, что в понедельник через его приложение и сайт на первую прививку от коронавируса записались 926 тыс. французов, что стало «абсолютным рекордом» за всё время пандемии. Такой ажиотаж стал результатом «давления», оказанного накануне главой государства на невакцинированных соотечественников в попытке избежать новой волны пандемии в связи со стремительным распространением по стране штамма «дельта», констатирует корреспондент France 24.



«Сотни тысяч из вас сегодня вечером записались на вакцинацию, — приветствовал вчера решение французов министр здравоохранения страны Оливье Веран на своей странице в Twitter. — Это очень хорошо: вакцины у нас есть, центры вакцинации мы открыли повсюду, и десятки тысяч работающих там медиков, спасателей и сотрудников местных органов власти только вас и ждут».



Как напоминает корреспондент France 24, господин Макрон в понедельник — за девять месяцев до президентских выборов — объявил о целом ряде «радикальных мер» для предупреждения четвёртого наплыва больных COVID-19 в больницы. В качестве «главного инструмента» глава государства воспользовался «санитарным пропуском» (документ, подтверждающий, что его обладатель вакцинировался либо получил отрицательный ПЦР-тест) — его применение в ближайшие недели будет постепенно расширяться. Так, с 21 июля без него не будут пускать в «места досуга и культуры», включая кинотеатры, с начала августа — в кафе, рестораны и торговые центры (причём пропуска к этому времени должны будут иметь даже сотрудники заведений), в медучреждения, а также в самолёты, поезда и автобусы дальнего следования. На данный момент такой пропускной режим уже действует во Франции для всех объектов, где могут собираться более тысячи человек, включая стадионы и ночные клубы на 50 и более посетителей.



Французский президент в своём уже восьмом по счёту с начала пандемии телевизионном обращении также предупредил сограждан, что «успокоительные» ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию — то есть те, которые граждане делают по собственной инициативе без направления врача, — станут платными, говорится в материале France 24. Наконец, как того требовали ранее многие эксперты и политики, глава государства ввёл обязательную вакцинацию для всех сотрудников больниц, поликлиник и домов престарелых (включая как медиков, так и обслуживающий персонал), лиц, занимающихся уходом за пожилыми людьми, в том числе и на дому, а также спасателей и санитаров скорой помощи. Как позже заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриель Атталь, в целом обязательная вакцинация охватит более 4 миллионов граждан, из которых ещё не привились примерно 1,5 млн. Господин Макрон сообщил, что представители перечисленных специальностей будут обязаны привиться до 15 сентября, а тех из них, кто к этому сроку не вакцинируются, ждут «меры контроля и дисциплинарные взыскания».



Кроме того, президент в выступлении рассказал, что после начала учебного года власти начнут отдельные «кампании вакцинации», направленные на учеников колледжей, лицеев и университетов, а в первых неделях сентября также проведут кампанию по ревакцинации граждан, получивших прививки первыми в январе и феврале, пишет France 24.



По информации телеканала, во Франции число новых случаев COVID-19 в сутки после длительного снижения недавно вновь возобновило рост, составив в воскресенье более 4200. А к началу августа, как предупредил в тот же день Оливье Веран, при отсутствии необходимых мер может достигнуть более 20 тыс. Количество больных коронавирусной инфекцией в реанимационных отделениях французских больниц, впрочем, растёт пока не слишком быстро: в понедельник их было 957, что на десять больше, чем в воскресенье, но очень далеко от пиковых значений конца апреля (около 6 тыс.).