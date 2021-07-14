NBC News – «катастрофическое сочетание» — в условиях жары и засухи на западе США бушуют лесные пожары

В западных штатах США зафиксировано 58 лесных пожаров и самые масштабные из них выходят из-под контроля, передаёт NBC News. Масло в огонь подливают и рекордно высокие температуры и засуха. По словам специалистов, подобные пожары обычно наблюдаются не раньше августа или сентября и это — «характерный признак» климатических изменений.

Здесь словно наступил конец света — в таких условиях приходится работать пожарным из северной части Калифорнии. Это верный путь к настоящей катастрофе, и ситуацию лишь усугубляют рекордно высокая температура и сильная засуха.

В субботу пожар в комплексе Бекворт вдвое вырос в своих масштабах, в воскресенье он распространился на территорию ещё в 20 тысяч акров (примерно 8094 гектара) и заставил некоторых спасаться бегством.

ТОМ ПОРЧОТ, эвакуированный местный житель: Я планировал остаться, но, когда видишь, как вокруг бегают пожарные, решаешь, что всё-таки лучше ретироваться.

В западных штатах сейчас зарегистрировано 58 лесных пожаров. Пожар в Орегоне, получивший название Bootleg Fire, самый крупный по стране, стремительно выходит из-под контроля.

ГЕРТ ЗАУТЕНДИК, представитель пожарной службы штата Орегон: Обычно мы наблюдаем пожары подобного масштаба не раньше августа или сентября.

Аномальная жара тоже подливает масла в огонь в регионе.

ДЖОШ УИЛЛИС, эксперт по климату лаборатории реактивных двигателей NASA: Это климатический кризис.

Учёные утверждают, что это характерный признак климатических изменений. После самого жаркого июня в истории на выходных в Лас-Вегасе и городе Сент-Джордж, штат Юта, были зафиксированы рекордные 117 градусов по Фаренгейту (около 47 градусов Цельсия), а в Долине смерти — невыносимые 130 градусов по Фаренгейту (примерно 54 градусов Цельсия).

ДЖОШ УИЛЛИС: Мы обеспечиваем повышение температур на планете и настолько разительное изменение климата, с которым до этого люди никогда не сталкивались. И уже сейчас мы имеем дело с последствиями. Вопрос заключается в том, насколько мы позволим ситуации ухудшиться.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: Чрезвычайно высокие температуры способствуют сильнейшей засухе. В таких условиях сейчас оказалось больше жилых домов, чем когда-либо раньше. Катастрофичесое сочетание в сезон пожаров.

Мрачный прогноз на сегодня, пока мы продолжаем переживать это жаркое, опасное и уже принёсшее немало разрушений лето. Мигель Альмагер, NBC News.

Дата выходав эфир 13 июля 2021 года.