 

Стажировку на предприятиях технополиса “Москва” прошли почти 200 студентов

14.07.2021, 13:06, Разное
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Стажировку на предприятиях технополиса “Москва” прошли студенты вторых и третьих курсов столичных вузов, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. “Для многих из них стажировка станет возможностью устроиться на свою первую работу”, – отметил он.

Студентов-стажеров принимают производители электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства, литийионных батарей, 3D-сканеров и учебного оборудования.

Высокотехнологичные компании технополиса заинтересованы в привлечении молодых специалистов в сфере робототехники, 3D-печати, биоинженерии, IT и других активно развивающихся направлений, отметил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Для стажеров в технополисе открыто еще 35 вакансий. В случае успешного прохождения практики начинающий специалист может получить предложение по трудоустройству.

Проект “Стажировки” был запущен в 2020 году. Он помогает привлечь студентов вузов в перспективные профессиональные области. Технополис “Москва” сотрудничает с МГУ имени Ломоносова, техническим университетом имени Баумана, Московским авиационным институтом, Российским университетом дружбы народов и другими крупными учебными заведениями.



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