 

Лига безопасного интернета выявила сотни фейков о думских выборах

14.07.2021, 13:06, Разное
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Менее чем за неделю с 8 июля зафиксировано 312 фейковых сообщений, их число будет расти. Об этом заявила директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По данным организации, часть фейков вброшена в информационное пространство с территории иностранных государств, включая страны Евросоюза. Лига безопасного интернета передала сведения в правоохранительные органы для проведения проверки.

“Эксперты ожидают резкий рост числа таких фейков в ближайшее время”, – отметила Мизулина.

Большую часть фейковой информации эксперты обнаружили в мессенджере Telegram и социальной сети TikTok.

Кроме того, с начала июня Лига безопасного интернета выявила значительное количество недостоверной информации по вакцинации и ограничительным мерам. Обнаружено более 5,1 тысячи фейков, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.



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