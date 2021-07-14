 

Пациенты с анемией подвержены повышенному риску тяжелого постковидного синдрома

14.07.2021, 12:24, Разное
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Анемия или малокровие — это состояние, при котором в крови содержится недостаточное количество красных кровяных телец (эритроцитов), переносящих кислород. Чаще всего она связана с недостаточным получением с пищей железа, фолиевой кислоты или витамина В12. Также анемия может быть результатом ускоренного разрушения эритроцитов или кровопотери. Эта патология довольно часто встречается у пожилых людей (более 10% людей в возрасте старше 65 лет), но нередко возникает и у более молодых.

Компания Nference, которая специализируется на технологиях в области здравоохранения, совместно с Клиникой Мэйо оценила связь анемии с долгосрочными симптомами COVID-19. С помощью искусственного интеллекта специалисты проанализировали данные более 2,4 тысячи пациентов с умеренным и тяжелым COVID-19, у которых после прохождения лечения в стационаре были два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус. Затем авторы исследования выделили две группы пациентов: те, которые были госпитализированы с осложнениями только один раз и те, которым потребовалась повторная госпитализация спустя 90 дней после заражения в связи с долгосрочными симптомами COVID-19. Ученые также проанализировали данные из медицинских карт повторно госпитализированных пациентов за год до инфицирования.

Результаты показали, что лечение в стационаре спустя три месяца после выписки понадобилось 374 больным. У всех пациентов в этой группе за год до заражения коронавирусом наблюдались патологические изменения уровня гемоглобина и гематокрита, некоторые страдали от хронической болезни почек. Во время госпитализации с COVID-19 у 79% больных была диагностирована легкая анемия, еще у 37% — тяжелая.

Чтобы определить, является ли эта взаимосвязь специфичной только для коронавирусной инфекции, авторы исследования провели такой же анализ среди пациентов, которые были госпитализированы с гриппом в 2003. Оказалось, что у многих людей, которые попали в больницу с гриппом, а потом вынуждены были снова проходить лечение в стационаре из-за осложнений, за год до заражения была диагностирована анемия. Наиболее сильная связь с первичной и повторной госпитализацией наблюдалась у пациентов с умеренным и тяжелым малокровием.

«Хотя наше исследование не устанавливает причинную роль анемии в повторной госпитализации, эта связь достаточно надежна. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, может ли смягчающее лечение этого заболевания принести пользу для отдельных пациентов с COVID-10», — сообщили ученые.



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