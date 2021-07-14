Транш МВФ и поддержка США. Марченко рассказал об “очень хороших” переговорах в Вашингтоне

“Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов”, – отметил Марченко.

Министр добавил, что проводит “очень хорошие” переговоры в Вашингтоне, в частности, с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенный прогресс, достигнутый Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также борьбы с коррупцией.

Параллельно, по его словам, идут переговоры в Вашингтоне с представителями Министерства финансов США.

“На прошлой неделе мы встретились с заместителем главы американского Минфина Уолли Адеемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам”, – сообщил Марченко.

Кроме того, по словам министра, он обсуждает в американской столице возможности для инвестиций США в строительство украинских дорог и другой критически важной инфраструктуры.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

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