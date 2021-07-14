Врачи назвали три опасные пищевые добавки для людей с гипертонией

Врачи из Blood Pressure UK назвали три опасные пищевые добавки для людей с гипертонией. Все они часто используются при приготовлении блюд и имеют повышенный уровень сахара в своём составе.

Людям с гипертонией следует внимательно оценить свой ежедневный рацион и исключить из него все заправки для салатов, майонез и кетчуп. Именно эти добавки, как отметили эксперты, содержат чрезмерный объём сахара и имеют низкую пищевую ценность. Из-за огромного объёма потребляемых калорий, организм получает энергию, и сосуды автоматически начинают расширяться, повышая тем самым давление. Такая реакция может привести к ухудшению самочувствия. Таким образом, пациентам с повышенным артериальным давлением лучше всего избегать подобных добавок или снизить их потребление до минимума.

Помочь справиться с возросшим давлением помогут другие полезные лакомства. В Американской кардиологической ассоциации отметили, что лучше всего людям с гипертонией помогут продукты питания с высоким содержанием калия. В их число входят фрукты и овощи, рыба, нежирные молочные продукты, зелень, абрикосы и апельсины.

Источник: profile.ru