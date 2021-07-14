 

Кардиолог Хорошев рассказал об эффекте ежедневного употребления кофе

14.07.2021, 12:18, Разное
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Кардиолог Владимир Хорошев в ходе общения с журналистами пояснил об эффекте, который будет наблюдатья в результате ежедневного употребления кофе. Он назвал данный напиток полезным для здоровья. Специалист также озвучил допустимое количество кофе, которое можно пить в сутки.
Хорошев не понимает разговоров, в рамках которых обсуждается вред кофе. Если им верить, оказать негативное воздействие на организм может любой продукт или же блюдо. Он заявил, что при употреблении 15-ти литров борща в день, здоровью будет принесен вред. Если человек съест тарелку, ничего страшного не произойдет.

Умеренное потребление кофе нисколько не навредит организму человеку. В день допускается выпивать две-три чашки в день. Напиток обладает рядом полезных свойств, а также тонизирующим эффектом. Кофе положительно воздействует на иммунитет, способствуют выведению патогенов.

Каждую секунду в организме происходит деление клеток, иногда в данном процессе происходит сбой, поэтому появляются аномалии. Все это приводит к образованию злокачественных опухолей. Иммунная система ищет клетки, которые неправильно разделились посредством Т-киллеров. Что касается кофе, то напиток стимулирует образование последних.

В то же время существуют болезни, при которых кофе необходимо употреблять с большой осторожностью. Врач предостерег людей, перенесших инфаркт, инсульт, тех, кто страдает от гипертонии или же лечит аневризму брюшной аорты.

Источник: www.m24.ru



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