 

Sky News – удар по имиджу страны — бесчинства фанатов могут стоить Англии шанса провести ЧМ-2030

14.07.2021, 12:16, Новости дня
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Неприглядная картина, которую уже доводилось видеть многим городам, принимавшим крупные футбольные турниры, на сей раз повторилась и в Англии: родные места фанаты английской сборной не пожалели, устроив беспорядки и на стадионе «Уэмбли», где проходил финал ЧЕ-2020, и даже в центре Лондона, передаёт Sky News. По мнению корреспондента канала, такое поведение фанатов явно не поможет заявке страны на проведение ЧМ-2030.

Сцена внутри стадиона «Уэмбли»: фанаты Англии — многие из них не имея при этом билетов — берут турникеты штурмом. Поскольку стюарты не в состоянии с ними справиться, а полицейских рядом нет, отдельные люди, как видно, берут поддержание порядка на себя. В итоге на стадионе для фанатов, пришедших на самый важный за полвека матч сборной страны, воцаряется опасная и недружественная обстановка. 

На этом матче вместе с семьёй был и Иэн Сент Джон. В их воспоминаниях на следующее утро — лишь насилие, а также ощущение поражения. 

ИЭН СЕНТ ДЖОН, болельщик сборной Англии: Сразу после того, как мы вышли из машины, мы увидели вокруг себя настоящее столпотворение: повсюду парни, которые мочились прямо на улице, портили чужое имущество, матерились, приставали к людям, кидались стеклянными бутылками… 

Ещё за несколько часов до начала матча в 20:00 рядом с «Уэмбли» собрались и начали выпивать тысячи фанатов. Атмосфера начала портиться после того, как болельщики-безбилетники прорвались через ограждение и охрану на территорию стадиона.
 
Столичная полиция задержала 86 человек, тогда как по всей стране, по данным правоохранительных органов, связанных с футболом происшествий произошло почти 900. 
 
ЛОРЕНС ТЕЙЛОР, помощник замначальника по связям общественностью, полиция Лондона: Как известно, небольшая часть людей повели себя абсолютно неприемлемым образом, и полиция действительно была вынуждена разбираться с этой проблемой вечером — а сейчас мы ведём следствие, по результатам которого в отношении тех, кто совершил тем вечером уголовные деяния, будут приняты меры. 

 
После событий на «Уэмбли», где должен был состояться футбольный праздник, а получилась настоящая катастрофа для нашего национального спорта, а также нашей заявки на проведение чемпионата мира — 2030, — Футбольная ассоциация Англии инициировала своё расследование. 



ПОЛ КЕЛСО, корреспондент Sky News: Состоявшийся здесь финал должен был показать, что Англия способна проводить масштабные мероприятия. Вместо этого мы увидели позор — как для футбольной ассоциации, так и для правительства, которое специально освободило несколько сотен видных футбольных фигур от карантинных ограничений только для того, чтобы они могли сюда приехать и всё увидеть. 

 
По мнению одного англичанина, который не понаслышке знает, что такое победа в финале, теперь представителям Англии придётся убеждать ФИФА в том, что страна может исправиться. 

 
СЭР ДЖЕФФ ХЁРСТ, победитель мирового первенства 1966 года: Да, всё это создаёт нам не слишком хороший имидж. Вместе с тем там понимают, что, если чемпионат мира пройдёт здесь, обязательно будут приняты меры, чтобы подобного не повторилось. Поэтому — выскажу такую вот глупую мысль — даже хорошо, что это всё вскрылось сейчас, ведь теперь мы сможем решить проблему и всё довести до ума. Ну а времени на это у нас полно — восемь лет!
 

Но беспредел творился не только на «Уэмбли»: на лондонской площади Лестер-сквер английские фанаты тем временем громили собственный город — и эта картина наверняка показалась знакомой жителям заморских городов, которые принимали крупные турниры в прошлом. В общем, в одном печальном смысле футбол домой всё-таки вернулся. 
 
Пол Келсо, Sky News, Уэмбли. 
 
Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.



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