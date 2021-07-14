 

Угрозы безопасности полётов нет, но проблемы есть — CNN о новых дефектах, обнаруженных у самолётов Boeing 787 Dreamliner

14.07.2021, 12:16, Новости дня
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Самолёты Boeing 787 Dreamliner продолжают доставлять проблемы американскому авиастроительному концерну, пишет CNN. Несколько самолётов этой модели уже снимали с эксплуатации в 2020 году, а теперь в компании сообщили о новых проблемах: на этот раз дефект обнаружен в носовой части фюзеляжа 787 Dreamliner. Производитель пообещал устранить неполадки до того, как начнутся поставки лайнеров.


Reuters

В американском авиастроительном концерне Boeing сообщили о появлении новых проблем при производстве самолётов модели 787 Dreamliner, ещё не введённых в эксплуатацию, передаёт CNN. 

Проблема, которую обнаружили в ходе проверки Федерального управления гражданской авиации США, возникла в носовой части фюзеляжа самолёта, который не был соединён в соответствии со стандартами. Тем не менее в управлении подчеркнули, что обнаруженный дефект «не представляет непосредственной угрозы безопасности полётов». 
 
Кроме того, там уточнили, что перед возобновлением поставок компания обязалась отремонтировать самолёты, в которых была обнаружена проблема. Ожидается, что на устранение неисправности уйдёт около трёх недель. 

В управлении гражданской авиации добавили, что после проверки данных определят, «следует ли вносить аналогичные модификации на лайнерах 787, уже находящихся в коммерческой эксплуатации». При этом в Boeing отметили, что снимать с эксплуатации самолёты необходимости нет.

«Мы будем продолжать уделять всё необходимое время обеспечению высочайшего качества самолётов Boeing перед поставками», — сказано в заявлении компании.

Как напоминает CNN, в апреле в Boeing сообщили, что рассчитывают поставить большую часть из имеющихся 100 самолётов 787 Dreamliner в течение 2021 года. Однако теперь предполагается, что производственные проблемы могут привести к отсрочке поставок.
                                                                             
В прошлом году авиакомпании, эксплуатирующие 787 Dreamliners, уже сняли с эксплуатации несколько самолётов в результате двух различных производственных проблем. 
 
Однако в Boeing отметили, что июнь стал наиболее успешным месяцем с точки зрения новых заказов с 2018 года благодаря заказу американской авиакомпанией United Airlines 200 самолётов 737 Max. Всего в прошлом месяце самолётостроительный гигант передал покупателям 45 самолётов.

Впрочем, ожидается, что задержки в производстве и поставках лайнеров дорого обойдутся компании, которая за последние восемь кварталов понесла операционные убытки на сумму около $20 млрд. На фоне появления новости о дефектах у 787 Dreamliner акции компании на предварительных торгах упали на 2%.



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