 

Пассажирам будут раздавать бесплатную воду на московских вокзалах

14.07.2021, 12:12, Разное
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О раздаче воды сообщили в “Центральной пригородной пассажирской компании” (ЦППК). “До 16 июля сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик из-за жаркой погоды”, — рассказал представитель перевозчика.

Бесплатную воду будут раздавать на Казанском. Белорусском, Курском, Савеловском, Ярославском и Павелецком вокзалах Москвы. Кроме того, пассажиры смогут получить воду на крупных железнодорожных станциях Подмосковья – Мытищи, Подольск, Лобня, Железнодорожная, Одинцово, Пушкино и Раменское.

Ранее бесплатную воду начали раздавать пассажирам столичного метрополитена. В Дептрансе Москвы из-за жары посоветовали избегать общественного транспорта в часы пик.

Бесплатную воду можно получить на станциях метро “Сокольники”, “Красные Ворота”, “Чистые пруды”, “Теплый Стан”, “Рязанский проспект”, “Новые Черемушки”, “Отрадное” и других.

В столице действует “оранжевый” уровень погодной опасности. В среду, 14 июля, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов.



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