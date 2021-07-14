КПРФ выдвинула Владимира Путина на Ленинскую премию по литературе

Единственным номинантом на Ленинскую премию в области литературы в 2021 году станет Владимир Путин. Такое решение приняло Политбюро ЦК КПРФ.

Ленинская премия с перерывами присуждается с 1926 года. В советское время это была главная государственная премия СССР за достижения в области литературы и искусства, науки и техники. За выдающиеся литературные произведения лауреатами становились Максим Танк, Леонид Брежнев, Мухтар Ауэзов, Евгений Литошко и другие великие писатели. Владимир Путин номинирован на «Ленинку» за статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

– Статья нашего президента задаёт новый вектор мышления всему русскому народу. Она заставляет задуматься каждого коммуниста, верной ли дорогой мы идём, не делаем ли мы в очередной раз ошибку, игнорируя коренные геополитические процессы в коре головного мозга мирового человечества. Как говорил Ленин о Чернышевском, он всего меня глубоко перепахал. Это вещь, которая даёт заряд на всю жизнь, – заявил Геннадий Зюганов, представляя номинанта на заседании Политбюро.

Несмотря на то, что обычно комитет по присуждению премии в области литературы заседает 7 ноября, в этом году он соберётся 16 июля. Это объясняется тем, что номинантов, способных составить конкуренцию Владимиру Путину, уже точно не появится. Эксперты уверены, что шансы президента стать лауреатом близки к ста процентам.

Денежной части у Ленинской премии сейчас нет, однако оригинальный золотой лауреатский знак фалеристы оценивают в 5-6 тысяч долларов.

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