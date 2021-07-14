 

Ресторанный омбудсмен резко осудил идею о тату с QR-кодом

14.07.2021, 12:02, Новости дня
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Московские рестораторы выступают против использования QR-кодов для посещения заведений, нанесенных на людей в виде татуировки, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Я к этому очень плохо отношусь», – сообщил Миронов РИА «Новости».

Он пояснил, что это может ассоциироваться с очень трагическими событиями в истории. «В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?» – указал ресторатор.

По мнению вице-президента ФРиО, такие акции не могут быть полезны процессу вакцинации в стране.

Ранее сервис доставки еды Delivery Club предложил вакцинированным или переболевшим коронавирусом жителям столицы проходить в городские кафе с помощью временной татуировки с изображением QR-кода.



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