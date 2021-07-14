Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в Китае
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В китайской провинции Ляонин неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета, погибли двое, сообщили в полиции.
Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Шэньян, два человека погибли и семь получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на полицию.
Нападение было совершено утром в 9.50 по местному времени (4.50 мск). Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. О судьбе нападавшего не сообщается.
Ранее во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое ранены.
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