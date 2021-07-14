Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в Китае

В китайской провинции Ляонин неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета, погибли двое, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Шэньян, два человека погибли и семь получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено утром в 9.50 по местному времени (4.50 мск). Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. О судьбе нападавшего не сообщается.

Ранее во французском торговом центре неизвестный напал на нескольких человек с ножом, двое ранены.