 

Учащимся организовали поездку в Белгородскую область в рамках просветительного марафона

14.07.2021, 12:02, Новости дня
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В четверг российское общество «Знание» проведет для школьников и студентов встречу с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым в рамках просветительного марафона.

В ходе марафона первые лица компаний и лидеры государственного управления проводят лекции-экскурсии для студентов и школьников – активных участников конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Ребята посетят Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ «БелГУ», на территории которого произрастает свыше 2,5 тыс. видов и сортов растений, а также реализуется проект «Белгородская сирень», целью которого является создание крупнейшей в РФ коллекции сортов сирени, центра селекции сирени и других декоративных растений.

Гладков проведет лекцию на тему поддержания биологического разнообразия в регионе, мер по защите редких и исчезающих видов растений в Белгородской области

Затем участники экскурсии вместе с главой региона отправятся в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» – многофункциональный комплекс, увековечивший подвиг, совершенный во времена Великой Отечественной войны.

В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений – битва на Курской дуге. Участники экскурсии посетят музей боевой славы Третьего ратного поля России, в котором собраны объекты, раскрывающие поэтапную подготовку и проведение сражения. Гладков проведет лекцию на тему патриотического воспитания молодежи и сохранения исторического достояния страны.

Также участники экскурсии посетят Научно-образовательный центр «Бирюч» – крупнейший инновационный центр Черноземья. Сотрудники центра расскажут о разработках в области биотехнологий и инноваций в сфере FoodTech.



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