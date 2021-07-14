Мнение: Нефть, сыр и шампанское

Российские сыры давно уже пользуются в Европе заслуженным уважением. Три года назад Олег Сирота взял две медали на сырной олимпиаде в Австрии, а годом позже наша сборная привезла из Франции уже семь медалей. В том же году итальянский «сырный Оскар» взяли фермеры из подмосковного Королёва:

https://www.kp.ru/daily/27044.5/4109496/

https://www.newsru.com/russia/26oct2019/cheese.html

Коронавирус временно осложнил зарубежные поездки, однако российские учёные уже разработали несколько вакцин, и в 2022 году российские сыровары снова смогут участвовать в соревнованиях.

Спасибо санкциям, Россия смогла буквально за несколько лет возродить важнейшее ремесло — сыроварение. Что особенно приятно, отечественные сыры стоят вполне разумных денег. В отличие от своего знаменитого тестя, господин Сирота держит цены социальными — его сыры стоят от 850 до 1700 рублей за килограмм.

К сожалению, отрасль ещё очень молода, и я не могу порекомендовать конкретный сайт, на котором были бы собраны предложения от лучших сыроваров страны. Я доверяю мнению Роскачества, созданного Дмитрием Медведевым, но там пока что есть только исследование обычного, промышленного сыра:

https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/molochnye-produkty/syr-tilziter/

Недавно разразился скандал с французским шампанским, который Россия якобы запретила называть шампанским, однако вскоре выяснилось, что французы просто невнимательно прочли закон:

https://vz.ru/economy/2021/7/6/1107383.html

Это грустно. Чем больше европейцы будут пакостить нам своими санкциями, тем быстрее будет развиваться отечественное производство. У нас отличные позиции в пищевой промышленности — в перспективе Россия может заместить практически весь импорт, оставив только небольшую долю иностранных продуктов.

Виктор Мараховский тем временем указывает на любопытные данные — доля нефтегаза в ВВП России снизилась ещё сильнее, сейчас она составляет относительно скромные 15%:

https://www.rbc.ru/economics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae

Пожалуй, это и хорошо. Нефтегаз — стратегически важная и высокотехнологичная отрасль экономики, однако сельское хозяйство и производство софта, например, также важны для гармоничного развития страны.