Мой секрет – Личное мнение

Нарвалась тут на Ютубе на реальную ржаку — известный в узких кругах школоты блогер впаривает курсы по счастливой жизни.

Мол, сам добился — делюсь секретом. Заплати 1199 рублей и получи от меня инструкцию.



Фото: Соцсети

Не поленилась, вникла в детали. Всего через две недели, обещает делец, ты станешь умным, позитивным, богатым и здоровым.

Да, именно в таком порядке — умным, позитивным, богатым, здоровым.

Не знаю, что за мантры внутри видеокурса, а проверять — денег жалко, пусть даже и тыщу рублей. Беда, однако, в том, что находятся люди, готовые за это платить!

А давайте я вам бесплатно открою свой секрет, как добиться всего?

Когда я только приехала в Москву, то обратила внимание, что бедные (больные, грустные) живут совсем иначе, чем богатые (здоровые, позитивные и умные).

Большинство людей скажут: так у них есть деньги, а потому они так и живут! А я тогда подумала, что всё с точностью до наоборот: может, у них всё хорошо, потому что они именно так живут?

Сначала живут, а потом уж всё прилагается, а не наоборот, как кажется большинству!

Подумайте над этим. Бытие определяет сознание — не я сказала, но мысль чертовски верная.

Не знаю, помните ли вы времена, когда не было стиралок. Советские бабы всё воскресенье вручную полоскали бельё. Потом появились автоматы — стоили очень дорого. Все говорили: да куда же, как дорого, мы лучше руками!

А теперь в воскресенье все женщины отдыхают. Стиралка-автомат — мастхэв в каждом доме.

Одна тогдашняя подруга работала в заднице. На дорогу в день (туда-обратно) тратила 2,5 часа. Получала — слёзы. Жить было некогда. Я ей говорила: давай ко мне в отдел, пешочком — десять минут, но её знание английского было очень хреновым, несмотря на иняз.

Помог случай. Офис перевели ближе, на дорогу стало уходить полчаса. Вечерний час я с ней занималась английским. Нет, ко мне в отдел, где была выше зарплата и прочие ништяки, она так и не попала — нашла экспата, а потом они вместе свалили из страны, живут счастливо в Эдинбурге.

Плевать на стиралки-посудомойки и хитрую Юлю. Вот вам мой пример — я всегда старалась жить, как богатый человек.

Квартиру, тогда ещё съёмную, мне убирали. Окна — мыли специальные люди. Да и сейчас я покупаю и роботы-пылесосы, и роботы для мойки окон, и так далее. Лишь бы самой не заниматься фигнёй.

Но в тот момент, я тратила освободившееся время на книгу. Мне моют полы, а я пишу. Пришли помыть окна? Открыла дверь, а сама — за стол, набивать сценарий. К чему это привело? Да к тому, как я живу теперь.

Хотите вырваться из нищеты, задрюченности, вечных пробок? Освободите время от ненужных дел.

И не нужны вам курсы, как стать богатыми, умными и прочее. Живите уже сейчас так, чтобы не заниматься ненужными вам делами, не тратьте себя и своё время на них, и тогда всё у вас получится.

Больше всего времени мы тратим уже не на стирку, а на готовку.

Зачем?

Сначала убиваем время в магазинах и пробках. Затем готовим — далеко не всегда то, что вообще можно и нужно есть. В итоге, убив своё время, как кухарка до революции, элементарно гробим здоровье, поедая не самую полезную и, извините, вкусную пищу.

Так дешевле? Так нет ведь. Дороже выходит, учитывая, сколько вы тратите времени, сколько потом выбрасываете, сколько выходит дополнительных трат, сопровождающих процесс самостоятельного приготовления пищи.

Значительно проще избавить себя от этого и заказать правильное, вкусное и здоровое питание в Grow Food.

Рассчитают нужные лично тебе калории. Вкусно приготовят. Привезут в удобное время. Твоя задача — лишь разогреть.

Вместо полутора часов у плиты, двух часов в магазине, пробок по пути туда и обратно, ты потратишь 10 минут.

А всё остальное время проведёшь как обеспеченный человек — свободной.

По деньгам, я считала уже, выходит всё так на так. Но затраченное время и польза от еды — совершенно разные.

Почему бы уже сейчас не попробовать жить так, будто за тебя кто-то готовит? Вкусно, полезно, быстро. А освободившиеся часы потрать на прогулку, на спортзал, книгу, аудиокурс лекций или просто посмотреть сериал, чтобы развить воображение.

Искренне рекомендую вам свой метод. Он работает — у меня сработал.

А у вас сколько есть времени в день на себя? Когда вы решаете, чем вам заняться — без обязанностей по дому?

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