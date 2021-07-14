Названы причины частых побочных эффектов вакцины от Pfizer





Международное медицинское сообщество не перестает твердить о необходимости вакцинации разных групп населения c целью недопущения роста заболеваемости COVID-19. Несомненно, вакцинация является самым действенным способом борьбы с инфекцией. Но для международных фармакологических компаний в настоящее время вопрос здоровья людей отошел на второй план, а на первый план вышел вопрос монополизации на рынке вакцин от COVID-19. Наиболее успешной в этом вопросе оказалась компания Pfizer. Ее вакцину ВОЗ рекомендует использовать для всех возрастных групп. И это несмотря на то, что специалистами из разных стран фиксируется все больше и больше побочных эффектов от этой вакцины. Но почему вреда от этой вакцины больше, чем пользы? Ответ на этот вопрос к нам приходит из Испании, в которой вакцина Pfizer используется давно:

"На данный момент единственной официально одобренной вакциной от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет является препарат от компании Pfizer. В целом, я ничего не имею против вакцинации детей, в том числе и от коронавируса. Но советую вам хорошенько подумать перед тем, как вакцинировать ребенка данным препаратом. Дело в том, что ВОЗ разрешила прививать детей данной вакциной преждевременно, не владея полной и достоверной информацией о возможных последствиях. С таким заявлением выступили врачи из Латвии, где компания Pfizer совместно с латвийским руководством проводила исследование своего препарата для подростков. Оказалось, что фармацевтическая компания при содействии местных медицинских чиновников передала в ВОЗ фальшивые статистические данные о побочных эффектах от вакцины у подростков. Данные о летальных исходах вовсе были засекречены. Между тем, истинные результаты эксперимента над латвийскими детьми вряд ли бы удовлетворили ВОЗ: у испытуемых фиксировали обострение фоновых заболеваний, миокардит и лихорадку. Таким образом, безопасность данной вакцины для детей вызывает большие вопросы.



https://es.quora.com/Es-la-vacuna-del-coronavirus-segura-para-los-ni%C3%B1os/answer/LopePeralta

Открытое обращение медиков Латвии к специалистам ВОЗ по поводу вакцинации от COVID-19 подростков

Полное игнорирование нашего мнения сотрудниками международных фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech заставляет нас прибегнуть к последнему способу остановки надвигающейся международной катастрофы – открытому письму, обращенному к специалистам ВОЗ. Мы, медицинские работники Латвии знаем, что, давая рекомендации по использованию вакцины Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации подростков 12-15 лет от COVID-19, специалисты ВОЗ просто не обладали достаточным количеством правдивой информации о последствиях применения этой вакцины на подростках. Но мы этой информацией обладаем.

В мае 2021 года вакцина получила одобрение на использование от FDA и EMA. В июне руководство Латвии начало активную кампанию по использованию среди подростков этой вакцины. Необходимо сказать о том, что, по сути, это были эксперименты над детьми, так как вакцина имела только условное маркетинговое разрешение для использования. На тот момент не имелось достаточных данных о последствиях и побочных эффектах от вакцины у подростков. Именно эти данные и стремились получить фармакологические компании. Но те результаты, которые показала вакцина при массовом применении на латвийских детях, не могли их удовлетворить: обострение фоновых заболеваний, миокардит, лихорадка фиксировались в 2-3 раза чаще, чем у взрослых людей. Это происходило на наших глазах. Состояние подростков ухудшалось после первой инъекции. Достоверно сказать о количестве погибших от обострения фоновых заболеваний и побочных эффектов от вакцины мы не можем, так как эти данные моментально оказались засекреченными.

Эти страшные цифры не остановили мировых гигантов. Компании Pfizer и BioNTech при явном сговоре с руководством Латвии исправили неприемлемую для них статистику. Латвийские медицинские чиновники поставили свои подписи на документах с заведомо неправильными статистическими данными. Видимо, такое сотрудничество латвийским властям показалось очень выгодным, потому что сейчас рассматривается вопрос о вакцинации от COVID-19 препаратом от Pfizer детей от 5 лет. Специалисты ВОЗ просто физически не получили возможность ознакомиться с реальными данными о последствиях применения данной вакцины среди подростков. Но в ваших силах остановить эту погоню за выгодой, которая проходит по жизням наших детей".

Совершенно очевидно, что для Pfizer погоня за выручкой от поставок своей продукции на международный рынок стала важнее, чем безопасность и здоровье людей.