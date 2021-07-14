 

“Очень красивые глаза”, ” Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче”. Орбакайте засветила грудь в платье с декольте

14.07.2021, 11:28, Новости дня
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“Летний принт создает настроение”, – подписала фото артистка.

“У вас очень красивые глаза”, – отреагировали на фото подписчики певицы.

“Великолепная женщина! Я восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче, чем раньше”, – прокомментировали фото Орбакайте поклонники.

“Нежная”, – оценили фото пользователи сети.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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