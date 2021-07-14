 

Гол украинца в топ-10 на Евро 2020. Он претендует на звание лучшего на турнире

14.07.2021, 11:28, Новости дня
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Отмечается, что всего на турнире было забито 142 мяча. Кроме гола Ярмоленко в топ-10 по версии УЕФА вошли следующие забитые мячи:

Кевина де Брюйне (Бельгия) в ворота сборной Дании (2:1);
Альваро Мората (Испания) в ворота сборной Италии (1:1, по пенальти победила Италия);
Федерико Кьеза (Италия) в ворота команды Испании (тот же матч)
Криштиану Роналду (Португалия) в ворота сборной Венгрии (3:0);
Миккеля Дамсгора (Дания) в ворота сборной Англии (1:2);
Поля Погба (Франция) в ворота сборной Швейцарии (3:3, по пенальти победила Швейцария);
Луки Модрича (Хорватия) в ворота сборной Шотландии (3:1);
Лоренцо Инсинье (Италия) в ворота сборной Бельгии (2:1);
Патрика Шика (Чехия) в ворота сборной Шотландии (2:0).

Союз европейских футбольных ассоциаций на сайте УЕФА начал голосование для определения лучшего гола Евро 2020.

* goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best * ????

⚽️ It’s time to pick your Goal of the Tournament! * @gazpromfootball #EUROGOTT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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