 

“Какая кайфовая!”. Тина Кароль для фото подняла голые ноги

14.07.2021, 11:28, Новости дня
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“Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом”, – написала она.

Певица запечатлена в белых шортах с голыми ногами, свитшоте и кроссовках.

Она позировала, подняв ноги.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Какая кайфовая!” – прокомментировала подписчица dashka.krotovaaa

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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