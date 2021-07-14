Рыбинск примет чемпионат России по парусному спорту

14.07.2021, 11:29, Новости

Теги: Водохранилище, Спорт

С 18 по 24 июля на акватории Рыбинского водохранилища будут проходить соревнования по парусному спорту – чемпионат, первенство и Кубок России.

Покорять волну Рыбинского моря приедут около пятидесяти сильнейших яхтсменов страны. Открытие соревнований состоится 19 июля в 10:30 на берегу в заливе «Пазуха».

Участники соревнований – представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Липецкой, Ярославской областей, города Тольятти. В их числе воспитанники рыбинской спортивной школы Алина Фомичева, шестикратная чемпионка России и Иван Святов, чемпион России, в настоящее время выступает за Санкт-Петербург.

Гонки будут проходить на яхтах класса «Европа», управляющихся одним человеком. Соревновательную технику спортсмены привозят с собой.

– В течение пяти соревновательных дней – с 19 по 23 июля – с утра и до вечера спортсмены и судьи будут находиться в море, трасса пролегает в трех километрах от берега, её общая протяженность около семи километров, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Кормилицын.

Соревнования по парусному спорту будут проведены в соответствии с требованиями Роспортебнадзора, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.