Рыбинск примет чемпионат России по парусному спорту
 

Рыбинск примет чемпионат России по парусному спорту

14.07.2021, 11:29, Новости
Теги: ,

С 18 по 24 июля на акватории Рыбинского водохранилища будут проходить соревнования по парусному спорту – чемпионат, первенство и Кубок России.

Покорять волну Рыбинского моря приедут около пятидесяти сильнейших яхтсменов страны. Открытие соревнований состоится 19 июля в 10:30 на берегу в заливе «Пазуха».

Участники соревнований – представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Липецкой, Ярославской областей, города Тольятти. В их числе воспитанники рыбинской спортивной школы Алина Фомичева, шестикратная чемпионка России и Иван Святов, чемпион России, в настоящее время выступает за Санкт-Петербург.

Гонки будут проходить на яхтах класса «Европа», управляющихся одним человеком. Соревновательную технику спортсмены привозят с собой.

– В течение пяти соревновательных дней – с 19 по 23 июля – с утра и до вечера спортсмены и судьи будут находиться в море, трасса пролегает в трех километрах от берега, её общая протяженность около семи километров, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Кормилицын.

Соревнования по парусному спорту будут проведены в соответствии с требованиями Роспортебнадзора, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

12.07 / Байкеры и спортсмены приедут в Рыбинск на День города

08.07 / В Рыбинской городской больнице №1 открылся филиал отдела ЗАГС и введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

28.06 / Дёминский кросс-кантри беговой полумарафон и соревнования по парусному спорту

25.06 / В Рыбинске пройдет чемпионат России по парашютному спорту памяти Татьяны Осиповой

22.06 / В Рыбинске на четыре месяца раньше срока сдадут стадион в Гагаринском микрорайоне

17.06 / В Демино пройдет XI традиционный беговой полумарафон

17.06 / Участники бегового сверхмарафона пробежали по Рыбинску

10.06 / В Рыбинске состоится первенство города по парусному спорту

09.06 / В Рыбинске пройдёт первенство и чемпионат России по пляжному теннису

07.06 / Подопечный бывшего игрока команды из Рыбинска стал звездой итальянской Серии А

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика