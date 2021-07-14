Марка Hyundai представила новый мощный седан Elantra N 2022 года

Южнокорейский гигант Hyundai официально рассекретил самую мощную версию седана Elantra N.

Автомобиль обладает более агрессивным дизайном кузова, а также улучшенными показателями аэродинамики. Производителем предусмотрен под капотом бензиновый двигатель с мощностью 280 л.с. Кроме того, эксперты констатировали, что автомобиль имеет затемненный бампер, увеличенные воздухозаборники и крупные выхлопные патрубки.

Также значится, что новая модель оснащается спортивным рулевым колесом и цифровой приборной панелью. Автомобиль предполагает версии с механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач. Новая модель способна разогнаться до сотни за 5,3 секунды. Цена новой версии Elantra N пока не объявлена.