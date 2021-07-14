Fiat Professional представил в РФ новый Ducato

Известный автомобильный бренд Fiat Professional сообщил о начале поставок на российский рынок новой модели Fiat Ducato.

В частности, презентация модели проходила в рамках онлайн-трансляции. Рестайлинговый экземпляр имеет увеличенную грузоподъемность, улучшенную вместимость, а также экономичные параметры по расходу топлива. Под капотом нового Ducato применили агрегаты с мощностью от 120 до 180 л.с. На выбор клиентов представлены модификации с механической трансмиссией или девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Вместе с тем детальные характеристики модели пока неизвестны, однако уже в скором времени объявят стоимость и модификации автомобиля Ducato для российского рынка.