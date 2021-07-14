Рамный внедорожник Mahindra TUV300 сменил название

Индийская компания Mahindra презентовала модернизированный внедорожник Mahindra Bolero Neo.

Предложенная модель ранее была доступна на рынке под названием TUV300. Первая генерация автомобиля появилась в 2015 году, однако получить желаемый уровень спроса до настоящего времени не удалось. Новый экземпляр Mahindra Bolero Neo позиционируют в качестве молодежной машины. Внешние изменения коснулись решетки радиатора, светодиодной оптики и заднего спойлера.

Кроме того, новый внедорожник Mahindra Bolero Neo получил 1,5-литровый дизельный двигатель на 100 л.с. мощности. Автомобиль также оснащается пятиступенчатой механической коробкой передач. Во всех комплектациях установили систему заднего привода.