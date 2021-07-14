Более 25% пациентов полностью выздоровели через 6 месяцев после COVID-19

Ученые из Швейцарии провели новое исследование, которое показало, когда пациенты полностью выздоровели после перенесенного COVID-19. Оказалось, что более 25% инфицированных людей избавились от симптомов заболевания только через 6 месяцев.

По словам Майло Пухана, представляющего Цюрихский университет, вирус SARS-CoV-2 может привести к значительным и долгосрочным последствиям как для психики, так и для физического здоровья. Они получили название «длительный COVID-19». Этот синдром в последнее время все больше беспокоит представителей системы здравоохранения.

В исследовании ученых приняли участие 431 испытуемых, у которых выявили SARS-CoV-2 в 2020 году. Спустя 7 месяцев они заполнили анкеты, ответив на вопросы о состоянии своего здоровья. Более 25% респондентов заявили, что через 6 месяцев они полностью не оправились от последствий COVID-19. На усталость жаловались 55% опрошенных, 26% страдали от депрессивных состояний и 25% пациентов имели одышку.

Источник: www.medikforum.ru