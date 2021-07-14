 

Более 25% пациентов полностью выздоровели через 6 месяцев после COVID-19

14.07.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Швейцарии провели новое исследование, которое показало, когда пациенты полностью выздоровели после перенесенного COVID-19. Оказалось, что более 25% инфицированных людей избавились от симптомов заболевания только через 6 месяцев.
По словам Майло Пухана, представляющего Цюрихский университет, вирус SARS-CoV-2 может привести к значительным и долгосрочным последствиям как для психики, так и для физического здоровья. Они получили название «длительный COVID-19». Этот синдром в последнее время все больше беспокоит представителей системы здравоохранения.

В исследовании ученых приняли участие 431 испытуемых, у которых выявили SARS-CoV-2 в 2020 году. Спустя 7 месяцев они заполнили анкеты, ответив на вопросы о состоянии своего здоровья. Более 25% респондентов заявили, что через 6 месяцев они полностью не оправились от последствий COVID-19. На усталость жаловались 55% опрошенных, 26% страдали от депрессивных состояний и 25% пациентов имели одышку.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Мнение: О подвешивании за *** самого Путина

18.02 / Ученые: Длительное использование одной губки для мытья посуды опасно для здоровья

11.12 / Мнение: Демократия им больше не нужна

17.05 / Рэпер Тимати купил годовалому сыну авто за 18 млн рублей

07.05 / Бестемьянова прокомментировала шансы Загитовой и Медведевой попасть в состав сборной РФ

02.04 / Байдена назвали ответственным за конфликт в Донбассе

22.12 / Елена Перминова ждет четвертого ребенка

27.05 / Участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе построят в 2021 году

23.10 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

25.05 / Как избавиться от химического запаха краски на новых джинсах. Поможет уксус и сода: способ проверен временем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика