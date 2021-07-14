В Xiaomi представили сушилку для домашних животных

В компании Xiaomi представили специализированную сушилку для домашних животных. Она способна быстро нагреваться, нейтрализовать запахи и снимать статические электричество с шерсти собак и котов.

Сама сушилка выполнена в виде контейнера из прочного материала. Три стороны и верхняя крышка изготовлены прозрачными, чтобы не загораживать обзор домашнему животному и сделать его пребывание в устройстве максимально комфортным. Этому, по заверению разработчиков, способствует и низкий уровень шума. Таким образом самые пугливые домашние животные не будут испытывать страх.

Среди прочих характеристик сушилки от Xiaomi отмечена возможность имитировать естественный ветер, поддержка внутренней и внешней циркуляции воздуха, а также выбор температуры. До оптимальных 38 градусов Цельсия устройство разогревается всего за 15 секунд. По окончанию процесса сушки, автоматически включается дезодорирующий модуль, который уберёт остаточные запахи в контейнере с животным. Объём внутреннего места составляет 60 литров. Максимально допустимый вес домашнего животного – 9 килограммов. Цена сушилки от Xiaomi составляет 110 долларов или 8,1 тыс. рублей.

Источник: www.ixbt.com