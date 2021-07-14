Найден способ делать четкое МРТ полным людям

Ученые придумали способ, который поможет делать точное МРТ полным людям и беременным женщинам. Они придумали уникальное устройство, позволяющее ликвидировать большие темных пятен.

Научные сотрудники придумали тонкую подкладку. Ее исследователи создали на базе искусственного материала. Она помогает получить еще большее магнитное поле, поэтому изображение получается максимально полным.

Когда МРТ нужно сделать людям, имеющим избыточную массу тела, на снимке образуются множественные пятна темного цвета. Данные устройства обладают маленькой длиной волны, поэтому иногда невозможно достать до определенных частей тела. Чем полнее человек, тем больше появляется темных пятен.

Ранее соответствующую проблему медики решали посредством привычных диэлектрических подкладок большой толщины. Однако такие устройства вызывают у докторов ряд трудностей. Их нужно класть на пациента, когда тот пребывает внутри капсулы томографа. Вес новой подкладки составляет всего 100 граммов. К тому же она обладает хорошей гибкостью.

Источник: iz.ru