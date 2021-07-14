 

Найден способ делать четкое МРТ полным людям

14.07.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые придумали способ, который поможет делать точное МРТ полным людям и беременным женщинам. Они придумали уникальное устройство, позволяющее ликвидировать большие темных пятен.
Научные сотрудники придумали тонкую подкладку. Ее исследователи создали на базе искусственного материала. Она помогает получить еще большее магнитное поле, поэтому изображение получается максимально полным.

Когда МРТ нужно сделать людям, имеющим избыточную массу тела, на снимке образуются множественные пятна темного цвета. Данные устройства обладают маленькой длиной волны, поэтому иногда невозможно достать до определенных частей тела. Чем полнее человек, тем больше появляется темных пятен.

Ранее соответствующую проблему медики решали посредством привычных диэлектрических подкладок большой толщины. Однако такие устройства вызывают у докторов ряд трудностей. Их нужно класть на пациента, когда тот пребывает внутри капсулы томографа. Вес новой подкладки составляет всего 100 граммов. К тому же она обладает хорошей гибкостью.

Источник: iz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

27.02 / Мнение: День Сил Специальных Операций

08.12 / Скандалы: В Вашингтоне нашли еще одну руку Москвы

22.10 / Ученые создали способную убивать вирусы маску

14.07 / Мнение: Бои на границе Армении и Азербайджана

30.05 / Испанские ученые разработали методику для выявления коронавируса по изображению глаз

16.11 / Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет

28.09 / Россиянам сообщили о росте тарифов на электричество: выше, чем у бизнеса

23.10 / Гимнастка Светлана Хоркина впервые показала фанатам в Сети фото сына

09.11 / Мнение: Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика