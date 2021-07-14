 

NBC – больницы в боеготовности — штамм «дельта» расползается по США

14.07.2021, 11:22, Новости дня
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В половине штатов США из-за распространения штамма коронавируса «дельта» начался резкий рост числа случаев COVID-19, пишет NBC. По информации канала, быстрее всего статистика ухудшается в пяти «очаговых» штатах, где доля привитых среди населения ниже всего.

Я — Стив Паттерсон, и я сейчас нахожусь в Неваде, где сегодня больницы вновь пришли в состояние полной боеготовности: по стране распространяется штамм коронавируса «дельта» и число случаев заражения в сутки больше чем в половине штатов теперь начало расти. При этом треть этих новых случаев сконцентрированы в пяти очагах, где доля вакцинированных граждан остаётся низкой. 

В штате Миссури одна из больниц открыла уже шестое по счёту коронавирусное отделение.  

Если говорить о стране в целом, в 11 штатах число госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов увеличилось на 30 процентов и больше. Среди них и Невада, где вакцинацию полностью прошли 39 процентов населения. Число случаев коронавирусной инфекции здесь за месяц выросло на 89 процентов, а количество госпитализированных больных, резко взмыв вверх, достигло величин, которые не наблюдались в штате ещё с января. 

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Быть может, штат всё-таки начал отменять коронавирусные ограничения слишком рано?  

КЭТРИН КОРТЕС-МАСТО, член сената США от Невады (Демократическая партия): Люди, которые попали в больницы, — это те, кто не вакцинировался, поэтому их теперь и стало видно. Нам нужно пойти в народ и разъяснить различным сообществам плюсы вакцинации. 

По словам чиновников, из-за недоверия и дезинформации, царящих в местах компактного проживания темнокожих и латиноамериканцев, а также ограниченного доступа к медицинской помощи в этих местах местные оказываются уязвимее перед инфекцией. 

СТИВ ПАТТЕРСОН: А что же вы так долго не прививались, ребят? 

ДЕВУШКА: Мы просто как-то не решались. 

ДЕВУШКА: Да, страшновато было как-то. 

ДЕВУШКА: Хотели сперва посмотреть, что будет. 

А на другом конце города парикмахер Боб Тейлор сделал из своей студии пункт вакцинации — до этого вирус его едва не погубил. И теперь он при помощи вот такого кресла ведёт борьбу против дезинформации. 

БОБ ТЕЙЛОР, парикмахер: Мне поначалу казалось, что не такой уж он и страшный, этот вирус — а потом я его подхватил, потерял сознание, попал с инфекцией в больницу. Вот тогда-то я и понял, что это серьёзная штука. И оказаться человеком, который в конечном счёте поймёт то же самое слишком поздно, я никому не пожелаю. 

Стив, а каковы же риски для маленьких детей, которые в силу возраста не могут привиться? 

СТИВ ПАТТЕРСОН: На данный момент доступа к вакцине не имеют 28 миллионов американских детей младше 12 лет. В свете того ,что по стране сейчас быстро распространяется штамм «дельта», Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют обеспечить для них хотя бы какие-то защитные меры. А тем временем Pfizer рассчитывает к сентябрю подать запрос на одобрение вакцины её производства для детей. 

Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года. 



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