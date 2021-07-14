Times – сам никогда не пробовал — актёр Саша Барон Коэн подал иск на использование его образа в рекламе наркотиков

Британский актёр Саша Барон Коэн подал иск на американскую компанию, которая продаёт товары с каннабисом, за то, что она использовала фото его персонажа Бората в своей рекламной кампании. Как отмечает The Times, актёр утверждает, что никогда бы не стал принимать участие в такой рекламе, тем более что он из семьи радикальных иудеев.



Reuters

Саша Барон Коэн подал иск против американской фирмы Solar Therapeutics, которая занимается продажей товаров с каннабисом. Она без разрешения использовала для рекламы его персонажа Бората. За это британский актёр хочет от неё ₤6,5 млн, пишет The Times.

Сам актёр говорит, что считает каннабис несовместимым со здоровьем. Его адвокат утверждает, что он никогда его не пробовал и никогда ни за какие деньги не стал бы принимать участие в такой рекламе. В своей карьере он старался высмеивать культуру потребления наркотиков. При этом, судя по рекламе, его герой, наоборот, хвалит это наркотическое вещество, поднимая большие пальцы вверх.

Как считает адвокат, Саша Барон Коэн вообще не принимает участие в рекламе, чтобы не испортить свой имидж актёра и общественного активиста. Например, он отказался от контракта на сумму ₤2,9 миллионов на рекламу автомобиля.



При этом сам актёр происходит из консервативной еврейской семьи, соблюдает традиции иудаизма. Тем более он не хотел бы принимать участие в ожесточённых спорах внутри иудейского сообщества на тему того, сочетается ли употребление каннабиса с еврейскими традициями, обычаями и правилами.

В Solar Therapeutics пока не прокомментировали этот иск. По словам адвоката, видимо, там рассчитывали, что актёр не увидит эту рекламу, пишет The Times.