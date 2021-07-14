 

Libération – услышав об обязательной прививке и пропусках, французы бросились на поиск подделок

14.07.2021, 11:22, Новости дня
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Во время своего выступления президент Франции Эммануэль Макрон объявил о будущем введении обязательной вакцинации для медицинских работников, а также о расширении сферы, где требуется санитарный пропуск. И сразу же эксперты отметили рост запросов в интернете на покупку поддельных сертификатов о прививке, результатов ПЦР и санитарных пропусков, пишет Libération.


Reuters

После выступления президента Франции Эммануэля Макрона и объявления новых мер по борьбе с пандемией во французском сегменте интернета вырос трафик не только на сайте для записи на вакцинацию. Как пишет Libération, взрывным образом выросло число запросов на тему фальшивых вакцин, фальшивых санитарных пропусков и фальшивых ПЦР. Во время этого выступления соцсети наводнили и скриншоты экранов с предложениями фальшивых документов.

Как отмечает автор статьи, обязательный характер мер рождает попытки их обойти. Поэтому поддельные сертификаты уже несколько месяцев пользуются спросом. В основном их продают через мессенджеры вроде Telegram, и стоят они от €150 до €300.  Французские власти признают, что некоторые медицинские работники идут на подлог, хотя систему QR-кода подделать сложнее, чем бумажный сертификат.

Впрочем, иногда пользователи прибегают к странным мерам, отмечает автор статьи. Например, один человек нашёл другого с тем же именем и фамилией и попросил у него QR-код. Вот только его контрагент оказался врачом и вместо того, чтобы поделиться кодом, призвал его сделать настоящую прививку.

Libération напоминает, что за производство или использование поддельных документов человеку грозит три года тюрьмы и штраф в размере €45 тыс. 



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