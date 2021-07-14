К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, сообщил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.

По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle.

Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.

По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии.